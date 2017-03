Benagro inaugura o primeiro centro fixo de Inspeções Periódicas de Pulverizadores em Portugal

A cooperativa Agrícola de Benavente tem dois técnicos credenciados para a realização das inspecções

O primeiro centro fixo de Inspeções Periódicas de Pulverizadores da Benagro – Cooperativa Agrícola de Benavente, está em funcionamento desde 22 de Março e tem ao seu serviço dois técnicos credenciados para o efeito. A Inspeção Periódica de Pulverizadores é obrigatória por lei desde 26 de Novembro de 2016. Na cerimónia de inauguração estiveram presentes alguns dos mil associados actuais da cooperativa, fornecedores, colaboradores e autarcas do concelho, entre os quais o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho.

Joaquim Cabeça, director de Serviços da Benagro, explicou o motivo da criação de um centro de inspecções. “É mais um serviço disponibilizado aos agricultores da região”, refere. Para além de centro fixo, o CIPP da Benagro é simultaneamente, centro móvel, para responder de forma mais eficaz às necessidades dos agricultores.

Os pulverizadores que não necessitam de fazer inspecção periódica são os pulverizadores de dorso e os com barra inferior a 3 metros. O investimento feito neste centro foi de cerca de trezentos mil euros (edifício e equipamentos). “É importante esta inspecção porque garante uma maior eficiência na aplicação de produtos, redução dos custos nas contas da cultura, maior vida útil do equipamento e maior protecção do meio ambiente. Sem esta certificação não se consegue ter o certificado de boas práticas agrícolas. Este é mais um serviço que podemos prestar aos nossos associados e estamos abertos a fazer parcerias e protocolos com outras entidades”, explica o diretor da Benagro.

O edifício onde está instalado o centro fixo de Inspeções Periódicas de Pulverizadores fica na rua do Pinheiro, n.º 22. Foi comprado pela cooperativa e recuperado com fundos destinados à recuperação do Centro Histórico da Vila. Nesta fase de arranque as inspeções são feitas com marcação prévia. O centro funciona dois dias por semana, às terças e quintas- feiras das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Corpos Gerentes da Benagro reeleitos para mais um mandato

A equipa dirigente da cooperativa agrícola de Benavente, liderada pelo agricultor Eusébio Domingos, que integra os corpos gerentes da organização desde 1990 e é presidente desde 2001, foi reeleita para mais um mandato e tomou posse a 29 de Março. Em entrevista a O MIRANTE em Setembro do ano passado, Eusébio Domingos defendeu que Portugal deve assumir sem medo que o futuro passa por uma maior aposta na agricultura.

“ Os agricultores sempre foram gente de muito conhecimento, trabalho, gente honrada que teve um papel muito importante no nosso país. Mesmo com adversidades continuam a investir e nos últimos anos onde se tem investido mais no país é em agricultura. Não é vergonha nenhuma assumir a aposta na agricultura, é um sector importantíssimo para o país e ao qual se tem de dar muito valor”, disse na altura.

O dirigente, de 70 anos, é agricultor desde a juventude, fazendo 150 hectares de arroz por ano, na zona se Santo Estevão, terra de onde é natural e onde ainda vive, no concelho de Benavente. Diz que o sector só não é mais próspero e rentável devido ao custo dos factores de produção. “Hoje gasta-se mais dinheiro do que nunca em fatores de produção, como o gasóleo, rendas, pesticidas ou alfaias e vende-se mais barato do que antigamente. Não fossem os subsídios que o Estado e a União Europeia dão e a agricultura não dava dinheiro nenhum, não dava para pagar as despesas”, referiu.