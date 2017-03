Fados de Verdade no Salão de Eventos da Tufeira em Pernes no dia 1 de Abril

Dia 1 de Abril realiza-se no salão de eventos da Tufeira, em Pernes, uma Grande Noite de Fados. “Fados de verdade, não é mentira!”, garante a organização, numa alusão bem humorada ao facto de 1 de Abril ser considerado o Dia das Mentiras.

O evento conta com a apresentação de Raul Caldeira e a participação dos fadistas João Chora, Rui Tanoeiro, Sara Condinho, acompanhados à viola por João Chora e à viola pelo mestre da guitarra portuguesa, Custódio Castelo.

“À chegada, depois da transmissão televisiva do jogo de futebol entre o Benfica e o F.C. do Porto, solta-se a chama no chouriço. Na ceia, o tradicional caldo verde com a imagem de marca da casa: as bifaninhas à Tufeira. Para aconchegar, arroz doce quente do Tacho. Depois, fados até raiar!”, anuncia a gerência da Tufeira.

É necessária reserva para o número 91 360 8261, sendo cada entrada 16 euros. A Tufeira, a trabalhar em pleno, dedica-se à realização de vários eventos, desde reuniões de trabalho a familiares e de grupo, casamentos, baptizados e outras cerimónias.