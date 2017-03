Gabinete Único de Reabilitação Urbana abriu em Torres Novas

O GURU - Gabinete Único de Reabilitação Urbana, em Torres Novas, abriu no dia 28 de Março, situando-se no edifício do Largo do Paço. As portas foram abertas ao público na data em que se assinalou o Dia Nacional dos Centros Históricos. A equipa do Urbnovas (Projeto de Reabilitação Urbana de Torres Novas) está ao dispor dos interessados para quaisquer esclarecimentos, todas as terças e quintas-feiras, das 9h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h30.