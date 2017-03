ISLA de Santarém duplicou o número de novos estudantes nos cursos de licenciatura

Dinamismo do estabelecimento de ensino superior destacado no 33º aniversário

O ISLA de Santarém aumentou em mais do dobro o número de novos estudantes nos cursos de licenciatura em relação ao ano lectivo passado. A informação foi dada pelo director do ISLA, Domingos Martinho, no decorrer da cerimónia realizada a 25 de Março, que assinalou o 33º aniversário daquele estabelecimento de ensino superior.

O aumento do número de estudantes permitiu a entrada em funcionamento das seis licenciaturas do ISLA, tendo-se iniciado as novas licenciaturas em Gestão Turística em regime diurno e em Informática de Gestão em regime pós-laboral.

A evolução registada nas licenciaturas foi também acompanhada pelos cursos técnicos superiores profissionais (TESP) onde se registou um aumento de alunos de cerca de 170% em relação ao ano lectivo anterior com a abertura do primeiro ano de quatro cursos.

Na sua intervenção Domingos Martinho realçou ainda o crescente envolvimento em projectos de investigação nacionais e internacionais como demonstração do dinamismo dos professores e estudantes do ISLA.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, sublinhou que o ISLA Santarém é uma instituição da maior importância para o concelho e a região de Santarém tecendo palavras muito elogiosas em relação ao trabalho desenvolvido e manifestando o apoio da autarquia a que preside.

O ponto alto da sessão solene - a oração de sapiência – esteve a cargo de Eduardo Sá que desenvolveu o tema: “Escola como Berço da Humanidade”. Na sua intervenção afirmou que “a escola é a invenção mais bonita da humanidade e o mundo sempre mudou de dentro para fora dela”.

O presidente da Associação de Estudantes, Nuno Monsanto, realçou o dinamismo da escola e manifestou a confiança dos estudantes na instituição.

Antes do sempre aguardado momento de entrega de prémios e diplomas, usou da palavra o presidente do conselho de administração do ISLA Santarém, Manuel Damásio, que sublinhou a importância que as instituições de ensino superior privado em geral, e o ISLA em particular, têm tido no desenvolvimento do país.

O administrador do ISLA manifestou a esperança de que a tutela tenha em conta a recente proposta do Conselho Nacional de Educação abolindo as provas de específicas de acesso ao ensino superior que, em seu entender, mais não são do que formas artificiais de condicionar o acesso e que nada contribuem para a melhoria do ensino e da formação num país que continua a apresentar índices de formação superior muito abaixo da média dos parceiros europeus.

Durante a cerimónia foi assinado entre o ISLA e o Santander o protocolo que prevê o acesso dos estudantes do ISLA a estágios remunerados e foram entregues os diplomas aos novos diplomados e os prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos dos cursos do ISLA no ano lectivo 2015-2016.

O Conservatório de Música de Santarém associou-se ao evento interpretando algumas peças do seu reportório tendo a cerimónia sido encerrada com um porto de honra servido nos claustros do Convento de S. Francisco onde decorreu o evento.