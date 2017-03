“Mamãs, Bebés & Companhia” na Casa do Campino em Santarém

A quinta edição do evento “Mamãs, Bebés & Companhia” decorre no domingo, 2 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. Entre as 10h00 e as 19h00 haverá exposição e venda de artigos de diversas marcas, um espaço dedicado à saúde com artigos e actividades para o público e um espaço lúdico e educativo dedicado aos mais novos. Ao longo do dia, no espaço de informação, os visitantes podem contar com workshops sobre gravidez e parentalidade.

O programa inclui ainda um largo conjunto de actividades e animação, nomeadamente ateliês de plasticina, música para bebés, teatrinho de fantoches, quintinha pedagógica, pinturas faciais e insufláveis. Mantendo o mesmo cariz solidário de anos anteriores, a receita desta edição reverterá para a APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém). O valor da entrada é um euro.