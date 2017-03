Pobreza em debate no Entroncamento

O Auditório da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, no Entroncamento, recebe na sexta-feira, 7 de Abril, pelas 11h00, a conferência “E agora...a Pobreza”. O conferencista é o padre Aníbal Vieira, Vigário Geral da Diocese de Santarém e assistente da Cáritas.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser efectuadas até 3 de Abril no site http://www.avasocial.org/, através dos números de telefone 249 728 338, 966 715 580 e 933 150 002 ou presencialmente no Banco Local de Voluntariado do Entroncamento.