Preços de hotéis em Fátima sobem 37% em Março

Fátima é a cidade que registou, em Março, a maior subida de preços nos hotéis, 37%, relativamente ao mesmo mês de 2016, segundo um estudo mensal da plataforma de pesquisa de hotéis trivago.

Segundo o trivago Hotel Price Index (tHPI), estudo mensal que analisa a variação do preço médio por quarto duplo nos hotéis das principais cidades mundiais, o valor médio em Fátima passou de 49 euros para 67 euros, a menos de dois meses da visita do papa à Cova da Iria, a 12 e 13 de Maio.

A variação relativamente ao mês anterior foi de 28%, ainda segundo o mesmo estudo da trivago. O cálculo dos dados deste índice, com base em valores fornecidos por mais de 250 sites de reservas e cadeias de hotéis, é efectuado com base nas pesquisas diárias realizadas no serviço de comparação de preços do ‘site’, de acordo com a explicação da trivago.