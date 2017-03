Protocolo para dinamização sociocultural e científica

Centro Veríssimo Serrão e Freguesia de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira rubricaram o documento

A União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira / Comissão Social de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira (CSF SVP e VF) e o Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) celebraram no dia 21 de Março um protocolo de colaboração pelo período de um ano.

O protocolo visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, de modo a que ambas possam beneficiar de acções de colaboração nos domínios dos objectivos das actividades a que se dedicam. Estiveram presentes na assinatura Ricardo Costa, Prof. Dr. Martinho Vicente Rodrigues, a vereadora da cultura da Câmara Municipal de Santarém, Susana Pita Soares e a vice-presidente da comissão e elemento do Centro de Investigação, Susana Veiga Branco.

A gestão das actividades visadas no protocolo, por parte da CSF SVP e VF, fica a cargo de Susana Veiga Branco. Pretendem-se realizar iniciativas conjuntas na área da investigação, no plano sociocultural e científico, representando uma mais-valia para as populações e impulsionando o domínio do conhecimento das duas freguesias.