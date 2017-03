Sessão de esclarecimentos sobre Central Nuclear de Almaraz

O Movimento Alternativo e Ecologista “Eco-Cartaxo” promove uma sessão pública de esclarecimento sobre a Central Nuclear de Almaraz no dia 8 de Abril (sábado), pelas 15h00, no Centro Cultural do Cartaxo. “A proximidade com Almaraz, com uma distância de apenas 300 quilómetros, em linha recta, de Lisboa, faz com que seja imperiosa a reflexão sobre o que é a Central Nuclear de Almaraz, os problemas que giram em torno da radioactividade e eventuais danos nas pessoas, animais e ambiente em caso de acidente nuclear”, é referido em nota de imprensa. As entradas são livres.