Terceira edição da FrEEE em Tomar

Realiza-se em Tomar nos dias 31 de Março, 1 e 3 de Abril a terceira edição da FrEEE - Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. A iniciativa terá lugar no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e tem como principal objectivo dar a conhecer à população em geral, e em especial aos estudantes, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no concelho. A abertura oficial decorre no dia 31 pelas 9h45, seguida de actuação da Canto Firme.

Ao longo desse dia o programa contará com palestras sobre juventude e desporto e wokshops sobre artes gráficas e criatividade e programação em Scratch. Haverá ainda, em permanência, lan party e show cooking e à noite, em paralelo, no Cine-Teatro Paraíso, um evento de “Solidariedade em concerto”. No sábado, 1 de Abril, decorre um Conselho Municipal de Juventude temático, precisamente com a FrEEE como mote. Haverá ainda uma actuação da Tuna Templária e a segunda edição da Tomar Cor - Caminhada Colorida, com saída junto ao Pavilhão às 16h30.

Para segunda-feira, 3 de Abril, estão agendados uma reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento para a Dinamização do Ecossistema Empreendedor do Médio Tejo, workshops sobre “Suporte básico de vida” e “Tomar, ideias e negócios”, além das palestras “Este ano vais ser o melhor aluno! Bora lá?” e “Pais à beira de um ataque de nervos”, e ainda uma tertúlia. A FrEEE tem entrada livre.