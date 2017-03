Torres Novas vai ter “folheto digital”

Património do concelho, mas não só, terá placas com códigos QR para os visitantes poderem consultar informação online, assistirem a vídeos ou terem acesso a conteúdos usando a tecnologia de realidade aumentada. O projecto recebeu o nome de #TorresCode e transporta Torres Novas para o futuro.

A ideia é captar a atenção daqueles que não tiram os olhos do smartphone ou do tablet, principalmente os mais jovens. Por isso, o município de Torres Novas lançou o projecto “#TorresCode: Rede Digital de Interpretação e Descoberta de Torres Novas”, uma forma de promover a região em plena era tecnológica e de levar os visitantes a interagirem com os espaços que vão conhecendo. Como? Através de QR Codes (Quick Response Codes ). Basta que o visitante instale a aplicação QRCode no telemóvel, por exemplo, e depois procure os códigos nos vários locais do concelho onde estes estarão disponíveis - numa primeira fase, a arrancar já em 2017, o projecto incide sobre o Castelo de Torres Novas, considerado a porta da cidade. Depois de capturar o código, o visitante poderá pesquisar o conteúdo online sobre, neste caso, o castelo, mas também deixar comentários ou formular sugestões.

Por agora, a equipa está ainda a criar a rede de pontos de interesse do concelho para depois dotar cada local de uma placa informativa - com o respectivo código. Os códigos darão acesso a vídeos, fotografias, texto, site ou página de Facebook, a um mapa (ou percurso GPS) e ainda a música ou voz, para uma visita guiada, por exemplo. Estarão ainda disponíveis conteúdos usando a tecnologia de realidade aumentada. Em cada placa, além do código QR, existirá uma informação, resumida, em português e em espanhol, e o município prevê que exista ainda informação disponível em alfabeto Braille.

Este “folheto digital” abrange não apenas monumentos, mas também outros edifícios, bem como estátuas, biblioteca, ruas, praças e até paisagens. Os operadores turísticos não foram esquecidos: os códigos darão acesso a informações sobre alojamento ou restauração, acessíveis rapidamente através do telemóvel. O projecto #TorresCode é parte integrante do Plano Estratégico do Turismo que se encontra a ser delineado pelo município de Torres Novas.