“Gostava de conseguir despartidarizar a vida em Alpiarça mas já não sei se é possível”

Ricardo Hipólito, presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Alpiarça e guardião de memórias locais

Ricardo Hipólito entrou e saiu das estruturas do PCP quando era jovem e nunca mais sentiu necessidade de estar filiado, porque quer ser um pouco mais livre que os outros, os filiados. Nos últimos anos tem ocupado o seu tempo livre, depois do trabalho, a recolher memórias das pessoas de Alpiarça. É um guardião de vivências, de um património imaterial que se mede por 600 gravações de conversas. Aos 59 anos vai receber uma medalha no dia do concelho de Alpiarça, a 2 de Abril. Ricardo gosta de agir e pensar livre e nesse registo diz lamentar a falta de respeito que a política atingiu nos últimos tempos em Alpiarça, o que só tem dado uma imagem negativa e prejudicial do concelho. É presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça e confessa que, apesar de tudo, a política continua a fazê-lo sonhar e que, se todos se unirem com as diferenças de cada um, é possível melhorar o seu concelho.

Vai receber uma medalha no dia do concelho porque já fez o suficiente pela terra? Nunca se faz o suficiente pela terra. É um gesto que não me é indiferente e fico contente.

O vereador Francisco Cunha votou contra, isso não retira importância à distinção? Em termos genéricos julgo que sim. Em termos pessoais o Francisco Cunha deve ter alguma coisa contra mim por isso é coerente com ele próprio. Só mostra a coerência por parte dele.

Não fica magoado? Ele tem qualquer coisa contra mim e demonstrou-o. Claro que seria muito mais agradável se tivesse existido unanimidade. Em termos partidários, há alguém que acha que ainda não fiz o suficiente pela terra.

Que presente daria a Alpiarça no aniversário do concelho? Gostava de conseguir despartidarizar a vida em Alpiarça. As pessoas devem defender as suas posições mas a vida tem muito mais que os partidos.

Acredita que alguma vez vai ser possível acabar com a radicalização partidária no concelho? Já tive mais esperança. Não consigo compreender porque é que isto acontece. Sou uma pessoa de paixões, gosto de defender as minhas causas mas entrar em irracionalidades como vejo em Alpiarça é um exagero. Não consigo perceber de quem é a culpa.

Falta uma figura com capacidade para unir a população? Tenho orgulho de ter estado envolvido num evento em Alpiarça que conseguiu passar por cima das guerras partidárias, que foi a criação da Alpiagra, em 1983, numa altura em que ainda estávamos num período quente da revolução de Abril. Houve boicote do Partido Socialista, que estava na câmara municipal, e uma pequena franja do PCP que não acreditava na Alpiagra, mas conseguimos desenvolver essa feira.

Que imagem dá este extremismo de posições entre comunistas e não comunistas? Já era mau quando estas divisões ficavam a nível de jornais com o impacto que estes têm. Hoje, com as redes sociais na internet, uma pessoa que não conheça Alpiarça, acha que aqui anda tudo à batatada e que vivemos numa terra insalubre porque, pelo que lemos nas redes sociais, não há limpeza. É terrível a imagem que se dá deste concelho e isso entristece-me.

O que é que faz falta ao concelho de Alpiarça? Faz falta essa harmonia, sem que se acabem as diferenças. Uma oposição política forte é importante para o concelho. Faz falta as pessoas conseguirem que os objectivos não sejam divididos pela cor do partido. Isso não se está a conseguir em Alpiarça, com muita pena minha.

Em termos de obras ou projectos, o que falta? O Museu dos Patudos poderia ser a grande âncora para o desenvolvimento de Alpiarça e da região. Devíamos começar a ver as coisas mais para além dos limites do concelho. Deve apostar-se mais na Economia, Cultura e Turismo, que estão muito interligados. Os vários executivos da câmara não têm aproveitado bem estas áreas tão importantes.

Foi dirigente associativo. O associativismo está em crise? O voluntarismo que havia antigamente já é muito reduzido. Nos anos 80 chegámos a fazer espectáculos nos Águias com entradas pagas e enchíamos o pavilhão. Os espectáculos na Alpiagra chegaram a ser pagos e estavam cheios. Agora isso não acontece. As pessoas estão cansadas, estão mais materialistas e não ligam tanto ao associativismo.

Começou a interessar-se pela cultura e história local. Sabe que dizem que estas pessoas fazem isto porque não têm mais nada que fazer? Fui durante 20 anos chefe de divisão e chefe de serviços, cheguei a trabalhar 12 horas por dia e a passar muitos fins-de-semana fora de casa a trabalhar e ainda tinha tempo para fazer isto. Ainda há quem pense que isto da cultura é elitista, que são uns tipos que não sabem fazer mais nada e que se dedicam a coisas sem grande importância.

É o autor de vários cadernos culturais que contam histórias antigas de Alpiarça e do Ribatejo, quer ficar famoso ou com um lugar na história do concelho? Nem uma coisa nem outra. Na década de 90 comecei a pensar que muitas memórias iriam desaparecer com a morte de algumas pessoas. Há muita gente que se esquece que não há futuro sem memórias. Vejo pessoas preocupadas com o desaparecimento das casas do Patacão. Não houve lá pessoas? Não houve culturas? não houve vivências? Não vejo ninguém preocupado com o chamado património imaterial. Não quero ficar na história mas tenho um grande orgulho de ter um grande levantamento, que fiz sozinho e sem qualquer apoio, de dezenas de testemunhos de antigos pescadores avieiros, de uma série de gente que já desapareceu e muitas fotografias. Tenho mais de 600 conversas gravadas.

Qual foi a história que ouviu dos mais velhos que mais o fascinou? Houve várias mas há uma que me tocou muito e que para mim tem um enorme simbolismo. Quando fiz o caderno sobre as praças de jornas conversei com um senhor de Alpiarça sobre essa época em que se lutava nos campos do Ribatejo e do Alentejo pelas oito horas de trabalho. Alpiarça tinha um horário já privilegiado e essa pessoa, depois de despegar do trabalho, não jantou, pegou na sua bicicleta e foi para Arraiolos [Alentejo], para trocar experiências, de forma clandestina, para explicar o que se estava a fazer em Alpiarça. Regressou a Alpiarça e no outro dia foi trabalhar normalmente. Quem é que fazia hoje uma coisa destas?

É um sonhador? Gosto de sonhar com coisas que gostava que existissem na minha terra e que não há porque há pessoas que não estão sensibilizadas para isso, porque não há condições financeiras, porque a comunidade não aceita. E levo grandes desilusões. Há coisas que estão a acontecer em Alpiarça que também me irritam porque há pessoas que estão a ser intelectualmente desonestas pois sabem as condições financeiras que a Câmara de Alpiarça está a viver e falam como se elas não existissem. Apesar de tudo, seria possível fazer mais, se houvesse união, mantendo as diferenças. Se pensássemos todos no nosso concelho, talvez conseguíssemos mais e é isso que me faz sonhar.

Os valores do 25 de Abril de 1974 ainda estão bem vivos? Tive um sonho, uma esperança, de que a revolução do 25 de Abril fosse uma grande mudança mas em muitos aspectos o país está pior. Hoje vejo as pessoas muito materialistas.