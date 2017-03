Na última semana a biblioteca municipal

Na última semana a biblioteca municipal da Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria foi o palco para o evento literário “Xira a ler: a leitura em festa”, um evento para os pais e alunos que pretendeu celebrar e promover a leitura no concelho de Vila Franca de Xira. O evento foi também palco para encontros com escritores e artistas do concelho. Na sessão de abertura actuou a orquestra de Vialonga.