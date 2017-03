Cenários!

Na última semana o município de Vila Franca de Xira aprovou a compra das antigas escolas da Marinha, situadas na zona ribeirinha da cidade, por oito milhões de euros e antes daquela tomada de decisão foi apresentado numa tela branca um estudo sobre possíveis utilizações daquele espaço. No entanto, como a sala de reuniões não tem estores, a luz que entrava na sala apenas deixava ver a luz vermelha da caneta usada pelo apresentador a mexer-se na tela, como se vê em certos filmes quando os militares em cenários de guerra apontam as suas armas munidas de miras com infra-vermelhos. Só faltou mesmo alguém para gritar fogo...