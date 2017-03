E ainda se queixam ???!!

Os vereadores da oposição na Câmara de Azambuja, David Mendes (CDU), Maria João Canilho e António Lopes (Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra) queixaram-se, no decurso da última reunião do executivo, de não terem sido convidados pela delegação da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, para as comemorações do 32º aniversário. O Guarda Rios não percebe as queixas. Considerando que no sábado, dia da cerimónia, o tempo até estava instável, os autarcas deviam agradecer que os tivessem querido proteger de alguma chuvada e da sequente gripalhada. Atchim!!!