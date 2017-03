Graduações!

Alguns moradores da Rua António Correia Baharém, no Carregado, estão revoltados com as pinturas ziguezagueantes feitas no asfalto pelo município e há mesmo quem brinque dizendo que quem fez o trabalho devia estar mesmo com os copos para não ter conseguido traçar um metro que fosse de linha recta. A confirmar-se essa hipótese, o Guarda Rios lembra mais uma vez o slogan da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Se for...pintar, não beba!