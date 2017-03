A Câmara do Entroncamento a fingir que aposta no desporto

O fingimento na aposta no desporto continua. Mais uma brilhante actuação da Câmara Municipal do Entroncamento na sua acção de aniquilar o desporto no município. No passado dia 17 a equipa de juvenis do CADE (Clube Amador de Desportos do Entroncamento) foi impedida de realizar o seu treino de preparação para o jogo contra o Serpinense devido ao facto de o Banco Millennium querer realizar um jogo no Pavilhão Municipal, tendo a divisão de desporto da CME “escorraçado” a equipa do CADE para o sintético exterior. Este recinto não se enquadra em nada com o tipo de competição que envolve esta equipa e não permite a preparação de um jogo de futsal e coloca em risco a integridade física dos atletas em virtude de não possuírem calçado adequado àquele tipo de piso.

Hoje, 23 de Março, demonstrando que o planeamento na divisão de desporto da CME “é feito a tempo e horas”, fomos informados que também amanhã dia 24 não teremos local para treinar em virtude de o pavilhão estar ocupado com uma passagem de modelos da escola e o Centro Cultural estar ocupado. Será que um dia que o pavilhão esteja ocupado se pode treinar dentro do Centro Cultural? Não me parece que estas decisões partam de alguém que perceba alguma coisa de desporto. Mas neste município já nos habituamos que desde que haja sopas, copos e petiscos não é necessário o desporto.

A equipa de juvenis do CADE vai defrontar este fim-de-semana a equipa do Futalmeirim num jogo em que está em disputa o 2º lugar do campeonato, sem poder fazer o seu trabalho e preparar convenientemente o jogo.

Para concluir lembro que a Escola Secundária do Entroncamento tem um pavilhão desportivo que daria para fazer a passagem de modelos mas se mesmo assim fizessem questão de ocupar o espaço municipal do desporto com actividades que nada têm a ver com ele, no mínimo, deveriam facilitar a utilização do pavilhão da escola para o treino. Digo eu...

A.J. Silva