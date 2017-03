Autarcas de Rio Maior deixam reunião de câmara por causa de munícipe

Este munícipe da CDU tem que perceber que apesar de ter muito para dizer e querer dizer tudo esse processo acaba por ser ineficaz. Por vezes é melhor apresentar menos problemas e ser ouvido do que apresentar muitos e passar por maçador, por muita razão que tenha. Qualquer orador sabe que o tempo médio de atenção de uma pessoa é muito curto. Os bons oradores têm técnicas para conseguir que as pessoas voltem a estar atentas mas isso não está ao alcance de qualquer um. Requer treino e alguma predisposição para discursar e requer ainda um cuidado especial na preparação do discurso. E além disso se há regras a cumprir ele deve cumpri-las.

Juvenal Marques C. Inês