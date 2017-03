Condenação de jovem que matou filho foi a mais lida online

A notícia da Jovem de Santarém que apanhou 19 anos e meio de prisão por matar filho recém-nascido, foi a que captou mais interesse dos leitores ao ser visualizada cerca de 7500 vezes em menos de 24 horas. A aprovação da compra das instalações da Marinha em Vila Franca de Xira foi a segunda notícia mais lida no diário online de O MIRANTE, em www.omirante.pt com mais de seis mil visualizações. “Um ferido grave em acidente em Coruche” foi a terceira notícia mais lida com cerca de quatro mil visualizações. A notícia do “Pescador da Azinhaga apanha lampreia equipada com transmissor”, publicada a semana passada, continuou a ser uma das notícias mais lidas esta semana com cerca de 3400 visualizações.

Seguem-se outras notícias em destaque: “Falta de civismo junto a estação da Póvoa de Santa Iria”; “Treinador de Alhandra morre em acidente”; “Um morto e quatro feridos graves na região de Santarém”; “Hospital de Santarém começou a usar bloco operatório do Hospital de Torres Novas”; “Uma mulher com garra ao comando dos Bombeiros Voluntários de Alhandra”; “Tomou posse nova direcção do Ateneu Vilafranquense”. O diário online de O MIRANTE obteve um total de cerca de 135 mil visualizações esta semana.