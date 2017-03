Homenagem aos impulsionadores das Tasquinhas de Rio Maior

A inauguração da 32ª edição das Tasquinhas de Rio Maior foi também oportunidade para o município, organizador da iniciativa em parceria com a Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, evocar os impulsionadores do certame, em 1986. À entrada do pavilhão multiusos da cidade foi descerrada uma placa onde constam os nomes dos sete fundadores. Silvino Sequeira, presidente do município à época, a actual presidente da câmara, Isaura Morais, e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, juntaram-se a alguns dos homenageados na fotografia para a posteridade. Os pioneiros das Tasquinhas são João Américo Soares, Maria Margarida Vieira, Paulo Fernando Carreira, Maria Ivone Capitão, Alcides Dias Ribeiro, Maria José Figueiredo e Maria da Conceição Leitão.