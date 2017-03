Nas Festas de São José

Entre comes e bebes, a Confraria Gastronómica do Ribatejo esteve presente mais uma vez na inauguração das Festas de S. José de Santarém e aproveitou a ocasião para tirar uma foto no stand da Escola Profissional do Vale do Tejo com o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, e o vereador Luís Farinha. A inauguração do certame deu direito à degustação de vários produtos dos stands e restaurantes presentes, onde não faltou fartura e boa disposição.