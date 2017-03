Assinado contrato para construção do novo Centro Escolar de Pontével

A Câmara do Cartaxo celebrou o contrato para a construção do novo Centro Escolar de Pontével que representa um investimento acima de 1,3 milhões de euros e terá capacidade para receber 275 crianças. Vão ser construídas oito salas de primeiro ciclo e três salas de pré-escolar, salas polivalentes, refeitório e espaços desportivos. Está previsto que o novo centro escolar entre em funcionamento no ano lectivo 2018/2019 e vão frequentar o espaço as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas D. Sancho I.

O novo equipamento vai ser construído pela empresa Construaza - Construção e Projectos Lda. A obra foi adjudicada por um milhão e 63 mil euros, com financiamento de 85% por parte da União Europeia. Segundo o presidente do município, este será o maior investimento que o concelho vai receber no âmbito do Portugal 2020. A Câmara do Cartaxo investirá cerca de 160 mil euros de capitais próprios.

O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), explicou que este investimento resulta da opção política de, nos fundos comunitários aprovados no segundo semestre de 2016, dar “prioridade ao reforço da qualidade do nosso ensino básico”. Segundo o autarca, este é um projecto pensado em conjunto com aqueles que estão na escola e projectado para o futuro. “Este novo centro escolar não implica o encerramento de escolas no concelho. No entanto, está preparado para o caso de ser necessário recolocar alunos, caso alguma escola encerre no futuro”, explicou.