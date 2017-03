Baile da pinha na Casa do Povo de Arcena

Realiza-se no dia 1 de Abril, sábado, pelas 22h00, um baile da pinha na Casa do Povo de Arcena. A animação estará a cargo do artista musical M Ferro.