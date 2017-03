Câmara de Coruche e Instituto Superior de Agronomia assinam protocolo

A Câmara de Coruche e o Instituto Superior de Agronomia, de Lisboa, assinaram um protocolo para investigação na área da gestão fluvial. Com este acordo a autarquia compromete-se a disponibilizar colaboradores, veículos e hospedagem.

O Instituto Superior de Agronomia promove teses de mestrado e doutoramento nestas áreas e, actualmente desenvolve um projecto internacional na bacia do Sorraia que visa investigar a caracterização da qualidade ecológica, a gestão e controle da vegetação, a gestão dos pescaios, a eficácia de passagens para peixes e a definição de caudais ecológicos.

A bacia do rio Sorraia é uma zona de grande património aquático e fluvial que requer constante atenção, designadamente “a vegetação aquática e ribeirinha, as espécies invasoras, a gestão das galerias ribeirinhas, o controle das algas em canais de rega, a pesca desportiva e lúdica e também a subida e das espécies piscatórias”, refere o presidente do município, Francisco Oliveira.