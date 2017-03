Chamusca disponibiliza serviço gratuito de recolha de monos

O Município da Chamusca passou a disponibilizar um serviço de recolha gratuita de monos e resíduos verdes, mediante marcação prévia, através do número de telefone 800 209 509. A recolha de monos inclui objectos pesados e/ou volumosos, fora de uso, que pelo seu volume, forma ou dimensões não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção (móveis, electrodomésticos, colchões, etc...) e os resíduos verdes provenientes de jardins e pequenas podas.

A par deste serviço, decorre também a acção de sensibilização “Brasas no contentor, Não!”, um apelo a todos os munícipes para a utilização correcta dos contentores, para que não depositem cinzas ou outro material incandescente no seu interior, de modo a evitar incêndios e a destruição do equipamento.

O abandono de resíduos, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para a realização de tratamento de resíduos são proibidos e constituem contra-ordenações muito graves, às quais correspondem coimas de 20.000 a 37.500 euros se praticadas por pessoas singulares e de 38.500 a 2.500.000 euros se praticadas por pessoas colectivas.