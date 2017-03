Constituída em Vila Franca de Xira a Confraria Ibérica do Tejo

Associação quer aproximar pessoas e entidades ao rio. Trata-se de uma plataforma sem fins lucrativos dedicada aos temas da sustentabilidade ambiental, economia, gastronomia e progresso social.

Foi constituída no último fim-de-semana em Vila Franca de Xira a Confraria Ibérica do Tejo (CIT), entidade que agrega pessoas e entidades de Portugal e Espanha e das várias comunidades ribeirinhas ao longo do rio Tejo. É uma associação sem fins lucrativos e de carácter não reivindicativo, cujo objectivo principal é preservar o meio ambiente, promover a economia, cultura, gastronomia e vivências da borda de água.

A comissão instaladora, reunida na tarde de sábado, 25 de Março no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, apresentou os estatutos da confraria a votação, tendo sido aprovados por unanimidade e foram também eleitos os primeiros órgãos sociais que têm como presidente da direcção João Serrano.

“Pode sintetizar-se o espírito da futura associação como uma plataforma não reivindicativa, criada para aproximar pessoas e entidades ao longo do Tejo ibérico para confluírem em pontos de entendimento válidos para o desenvolvimento harmonioso e sustentável das comunidades ribeirinhas”, explica a comissão instaladora.

O novo presidente da direcção, João Serrano, lembrou que uma das necessidades a concretizar é o restabelecimento do património histórico do Tejo em Portugal e Espanha, que disse estar “esquecido”. Definiu também como prioridade a realização de um diagnóstico das necessidades de desenvolvimento regional em torno do Tejo, nas áreas económica e social. “Esperamos em Março do próximo ano estar a apresentar as conclusões desse diagnóstico”, informou.

A confraria tem 111 sócios fundadores, dos quais 86 estiveram presentes em Vila Franca de Xira, incluindo entidades de Espanha e das várias regiões portuguesas onde passa o Tejo. Entre os próximos objectivos da confraria está a continuação da organização dos fóruns ibéricos do Tejo, criação de um regulamento interno para a confraria e abrir a associação às instituições ligadas ao rio. “Vamos também criar um conselho de honra que será, no essencial, um órgão consultivo para avaliar como as coisas estão a correr e que integrará pessoas das mais diferentes esferas de actividade”, afirmou João Serrano. Na sessão foi também definida a futura quota anual a pagar pelos confrades, que será de 20 euros.