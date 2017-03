Curso de iniciação às técnicas de restauro de livros em Constância

A Biblioteca Municipal Alexandre O’ Neill, em Constância, vai promover em parceria com o Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE) um curso de iniciação às técnicas de restauro do livro. A acção será ministrada por Maria do Céu Ferreira, mestre em Conservação e Restauro pela Universidade de Coimbra, e vai decorrer nos meses de Maio e Junho.

A participação é gratuita, estando as inscrições abertas até 19 de Maio, sendo limitadas a 18 participantes. Os interessados podem inscrever-se presencialmente na Biblioteca Municipal de Constância ou através do telefone 249 739 367 ou do endereço electrónico [email protected] O curso tem uma carga horária de 40 horas e decorre às sextas-feiras e sábados, nos dias 26 e 27 de Maio e 2, 3, 16, 17, 23 e 24 de Junho.