Hospital de Santarém começou a utilizar bloco operatório do Hospital de Torres Novas

Presidente da Câmara de Torres Novas saúda regresso da cirurgia ao Hospital da cidade

O presidente da Câmara de Torres Novas congratulou-se com a reabertura do bloco operatório do hospital da cidade que retomou as cirurgias para residentes e começa esta semana a receber doentes do Hospital Distrital de Santarém (HDS). Pedro Ferreira deu uma conferência de imprensa, na tarde de segunda-feira, 27 de Março, onde explicou que, além da parceria com o Hospital de Santarém - que vai usar duas salas do bloco operatório de Torres Novas enquanto decorrem obras nos desse hospital, previsivelmente até final do ano -, o Centro Hospitalar do Médio Tejo retomou a semana passada as intervenções cirúrgicas em Torres Novas.

“O bloco operatório (BO) do Hospital de Torres Novas estava há muito tempo sem funcionar apesar de estar operacional, por terem sido concentradas as cirurgias nas unidades de Abrantes e de Tomar (no âmbito da reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os três hospitais), o que deixava Torres Novas numa situação ‘coxa’”, disse o autarca. Pedro Ferreira afirmou que a cedência das salas ao HDS, enquanto decorrem as obras no seu bloco operatório, levou a que esta semana tenham chegado a Torres Novas 40 profissionais (entre médicos e enfermeiros de especialidades cirúrgicas, assistentes operacionais e administrativos) daquela unidade de saúde.

“O retomar desta actividade cria mais um pólo de importante resposta nesta região. É uma mais valia para Torres Novas o bloco operatório do hospital estar a funcionar em pleno. O futuro dirá o que poderá sair desta parceria entre hospitais da mesma região mas tenho a certeza que todos saem a ganhar”, afirmou, assegurando haver garantias por parte da administração do CHMT e da Administração Regional de Saúde de que o serviço se manterá mesmo depois de concluídas as obras no Hospital de Santarém.

O bloco operatório do HDS teve que encerrar várias vezes devido às suas deficientes condições e os sistemas de renovação do ar, obsoletos, não dão segurança às cirurgias. Recorde-se que numa entrevista a O MIRANTE do administrador do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Carlos Andrade, em Julho de 2016, este revelava que há ano e meio tinha manifestado a sua disponibilidade para colaborar mas só mais de um ano depois o administrador de Santarém, José Josué, começou a reunir para se iniciar a cooperação. E o projecto só agora se concretizou.

Bloco de Santarém em obras

O Hospital de Santarém lançou, no terceiro trimestre de 2016, os concursos públicos para as obras e apetrechamento do Bloco Operatório Central e do Bloco de Partos, prevendo a conclusão da obra para o final deste ano. Na fase transitória, a actividade operatória do HDS tem sido garantida por dois blocos temporários para cirurgia electiva e por três salas de cirurgia de ambulatório de que o hospital dispõe, passando agora a contar com as duas salas operatórias que equipou no hospital de Torres Novas e que utilizará até à abertura dos novos blocos operatórios.

O Hospital de Santarém tem igualmente ao seu dispor uma Unidade de Internamento com 28 camas no Hospital de Torres Novas para utilizar de acordo com as suas necessidades. As obras em curso no HDS têm um valor base de 5,5 milhões de euros totalmente suportados por fundos do próprio hospital.