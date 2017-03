Moradores de Arcena lançam abaixo-assinado contra falta de estacionamento

Problemas têm-se agravado ao longo dos anos. População lamenta inércia da junta de freguesia e com o tempo chuvoso os problemas são ainda maiores.

Vários moradores da rua Ivone Silva em Arcena, Alverca do Ribatejo, estão descontentes com a falta de lugares para estacionamento das suas viaturas e com o estado de degradação em que se encontram os parques existentes e exigem da junta de freguesia e da câmara municipal uma acção rápida que melhore as condições do espaço.

Num abaixo-assinado com 150 assinaturas, já enviado à junta de freguesia da cidade, os moradores queixam-se de “andar quilómetros” para estacionar os carros por falta de espaço, ao mesmo tempo que existem “tantos terrenos maltratados e cheios de lixo” na zona. Além disso, os locais de estacionamento existentes têm buracos, pavimento levantado e terra batida por reparar.

A falta de estacionamento é sentida principalmente ao final do dia quando muitos moradores chegam a casa depois de um dia de trabalho. Um dos subscritores do documento, Henrique Mourato, diz estar “farto” de estacionar longe de casa, “lembrando situações de moradores que são obrigados a transportar crianças, idosos, deficientes e compras naquelas condições”. Um cenário que se agrava quando chove e os espaços disponíveis para estacionamento ficam “cheios de lama”.

Numa resposta enviada aos moradores o presidente da Junta de Alverca, Afonso Costa (PS), garantiu que o local “apresenta bolsas de estacionamento com pavimentação em pedra de calçada em frente aos blocos residenciais e em betuminoso junto ao espaço de lazer” de Arcena, notando que no local existe “um espaço em terra batida” que é utilizado para estacionamento mas que é privado e, “pelo que sabemos, vai em breve ser urbanizado”, explica o autarca. O MIRANTE contactou a Câmara de Vila Franca de Xira para obter mais esclarecimentos sobre este assunto mas nenhuma resposta nos foi enviada até à data de fecho desta edição.

A falta de estacionamento na zona não é novidade e já em Novembro uma reportagem do nosso jornal no vizinho bairro do Bom Sucesso, também em Alverca, dava conta da insatisfação dos moradores face à falta de alternativas. No Bom Sucesso estacionar o carro é uma complicação e muitos moradores ironizavam dizendo que conseguir um lugar é uma verdadeira lotaria.

O bairro do Bom Sucesso, à semelhança de Arcena, foi sendo ampliado nos anos 80 e 90 sem acautelar muitas áreas de estacionamento e a maioria dos prédios também não tem garagens, o que complica ainda mais o cenário. As poucas áreas de parqueamento que têm aparecido no Bom Sucesso são soluções que a câmara vai estudando passo a passo e que na maioria das vezes resultam da compra de terrenos a privados ou através da tomada de posse administrativa para os transformar em estacionamentos, como aconteceu recentemente com o Pátio do Silvino, que veio colocar à disposição dos moradores 50 novos lugares.