Noite de fados a favor dos Bombeiros Voluntários de Constância

Os Bombeiros Voluntários de Constância vão promover, no dia 31 de Março, uma Noite de Fados solidária em favor, precisamente, dos soldados da paz da vila. O espectáculo está marcado para as 21h00 no quartel da corporação. Vão cantar Salomé Silveira, Luís Capão e Joana Vales. Na guitarra portuguesa estará António Sereno e na viola de fado Francisco Carvalho. A entrada custa 10 euros com direito a ceia. Os interessados em participar podem contactar os números: 910 189 452 e 916 306 135.