Núcleo da ARPICA em Bugalhos festeja nono aniversário

O Pavilhão Gimnodesportivo do Grupo Desportivo e Recreativo da Graça, em Bugalhos, acolhe, no domingo, 9 de Abril, as comemorações do 8º aniversário do CC5B - 3ª Idade (núcleo da ARPICA - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alcanena).

O programa começa pelas 10h00, com uma missa na Igreja Nossa Sr.ª da Graça, seguida de romagem ao cemitério para homenagear sócios e fundadores. Segue-se, pelas 12h30, um almoço com animação musical de David Moreira. Para mais informações, basta contactar o CC5B - 3ª Idade ou a ARPICA, em Alcanena. O preço por pessoa varia entre os 12 euros para sócios e 14 euros para não sócios.