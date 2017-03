Pires da Silva mandatário da candidatura do PSD em Tomar

O ex-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, António Pires da Silva, é o mandatário da candidatura ‘Acreditar em Tomar’ do PSD, que tem Luís Boavida como candidato à presidência da Câmara de Tomar. A apresentação do mandatário decorreu no sábado, 25 de Março, na Estalagem de Santa Iria de Tomar.