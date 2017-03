Recolha de sangue na Póvoa de S. Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, promove no dia 1 de Abril, entre as 15h00 e as 20h00, uma recolha de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea numa unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação no Centro Comercial Serra Nova. Esta será a 12ª colheita de sangue realizada este ano pela associação da Póvoa. Nas primeiras onze recolhas deste ano foram inscritos 462 dadores, 347 unidades de sangue válidas, 76 novos dadores de sangue e 53 novos potenciais dadores de medula óssea.