Reconstituição histórica marca celebrações do 25 de Abril em Santarém

Antiga Escola Prática de Cavalaria volta a receber um espectáculo alusivo aos momentos marcantes da Revolução dos Cravos na cidade. O programa comemorativo estende-se por todo o mês de Abril com múltiplas iniciativas.

As comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril em Santarém vão decorrer entre 1 de Abril e 29 de Abril. A Revolução dos Cravos volta a ser lembrada com tributos, concertos, peças de teatro, espectáculo de reconstituição histórica, almoço de convívio, encontro de coros, apresentação de livro e um colóquio.

Os pontos altos das comemorações deste ano são a reconstituição encenada da noite/madrugada de 24/25 de Abril de 1974, que vai realizar-se na segunda-feira, 24 de Abril, com a concentração marcada para as 21h00 no Largo Infante Santo em frente à antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC). O texto é da autoria do coronel de Cavalaria e capitão de Abril, Joaquim Manuel Correia Bernardo, e vai contar com 20 figurantes.

O programa comemorativo começa no sábado, 1 de Abril, com o espectáculo “AbrilArte”, pelas 21h30, no Convento de São Francisco. Um evento que conta com agentes culturais do concelho, em colaboração com as juntas de freguesia.

Na data do falecimento de Salgueiro Maia, 3 de Abril, pelas 11h00, vai haver um tributo ao “Capitão de Abril” - 25 Anos de Saudade”, junto da sua estátua, no Jardim dos Cravos.

Sérgio Godinho no Convento de São Francisco

Na sexta-feira, 7 de Abril, o Convento de São Francisco vai ser palco, pelas 21h00, de um concerto de Sérgio Godinho intitulado “Zeca Afonso: 30 anos de AJA”, acompanhado de Nuno Rafael (guitarra) e de João Cardoso (teclas). Na primeira parte do concerto vai haver ainda um tributo a José Afonso com Catarina Anacleto (violoncelo) e Márcio Pinto (marimbas).

Na sexta-feira, 14 de Abril, o Fórum Actor Mário Viegas, do Centro Cultural Regional de Santarém, acolhe o concerto “Novo Abril”, com quatro bandas de jovens músicos: Sr. Doutor, Nooj, Surreal Prisma e Cicuta.

Na sexta e no sábado, 21 e 22 de Abril, o teatro vai estar em destaque. Dia 21 de Março, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, o Centro Dramático Bernardo Santareno apresenta a peça “O Punho”, última peça do dramaturgo escalabitano. No dia 22 de Março, pelas 16h30, a Associação Aqui há Gato realiza um teatro para crianças no Fórum Actor Mário Viegas.

No dia da liberdade, 25 de Abril, entre as 11h00 e as 12h00, vai realizar-se a habitual cerimónia evocativa do “Dia dos Cravos”, com a presença de familiares, amigos, entidades públicas e oficiais. A Banda da Sociedade Filarmónica Instrução e Cultura Musical da Gançaria abrilhantará com um apontamento musical. Segue-se um Almoço de Convívio do 25 de Abril, pelas 12h30, na antiga EPC. Pelas 17h30, a Igreja da Graça recebe um Encontro de Coros que conta com a participação do Coro do Círculo Cultural Scalabitano, do Coral de Gulpilhares, do Coro Legatto de Mira e do Orfeão de Arouca.

“No Limite da Dor” é o livro que vai ser apresentado na quinta-feira, 27 de Abril, no Fórum Actor Mário Viegas, seguindo-se de uma Tertúlia sobre Abril, com testemunhos, ao vivo, de ex-presos políticos. O evento conta com a presença da historiadora Irene Pimentel e os autores do livro Ana Aranha e Carlos Ademar.

As comemorações encerram no sábado, 29 de Abril, com um colóquio com o tema “Abril - Presente e Futuro”, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, em que o candidato às presidenciais de 2016, António Sampaio da Nóvoa, estará presente.