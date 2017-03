Reparação da ponte de Marianaia concluída

O Município de Tomar concluiu a reparação da ponte da Marianaia, eliminando assim um dos “pontos negros” da segurança rodoviária. Com o decorrer dos anos e o aumento do tráfego rodoviário, os encontros da ponte sobre o rio Nabão, com especial relevância para a margem direita do rio, foram apresentando deformações que conduziram a situações de elevado risco para os utentes. Foi colocada uma laje de transição em betão armado na ligação do tabuleiro da ponte à margem, com a posterior reposição das camadas de base e pavimentação de todo o tabuleiro.

Com esta intervenção, foi dado seguimento aos trabalhos de eliminação dos “pontos negros” da rede viária municipal, que nesta zona tiveram início com a drenagem e pavimentação da E.M.533-1 e do C.M.1121 entre a antiga fábrica de rações e essa ponte. Inaugurada em 1959, a ponte liga a Estrada Municipal 533-1, em Vale Florido, à Estrada Nacional 110, em Vale Cabrito, constituindo-se como uma variante para o trânsito que entra e sai da cidade de Tomar por Carvalhos de Figueiredo.