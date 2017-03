Replantação de árvores em Santarém

A Câmara de Santarém recomeçou a replantação de árvores na cidade, com o objectivo de restituir em vários locais as espécies que estão em falta. Numa primeira fase esta replantação teve lugar em São Domingos e na Rua Professor Joaquim Veríssimo Serrão, passando para o Largo Cândido dos Reis, Largo do Padre Chiquito e Jardim da República, estendendo-se posteriormente a outras zonas da cidade.