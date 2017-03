Santarém vai ter espaço de apoio parental

Projecto pioneiro desenvolvido pelo município em articulação com o Tribunal de Família e Menores.

A Câmara de Santarém vai inaugurar no dia 15 de Maio, Dia Internacional da Família, um espaço de apoio parental concebido pela equipa da Acção Social do município em articulação com o Tribunal de Família e Menores de Santarém. Trata-se de um projecto único no país e um dos poucos existentes na Europa, segundo diz a vice-presidente da autarquia, Susana Pita Soares.

O espaço vai nascer no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria, numa sala por baixo da Cruz Vermelha. “Será uma espécie de sala de estar com todas as condições para que os progenitores que nos sejam sinalizados pelo tribunal ou que manifestem essa vontade possam passar 3 ou 4 horas com os seus filhos rodeados de conforto e de privacidade”, diz a autarca.

Essa valência será usada nos casos em que o tribunal assim o exija, com controlo e vigilância de uma equipa técnica especializada de assistentes sociais e de psicólogos, diz Susana Pita Soares. Será um espaço “para pais e filhos interagirem, para conversarem, num espaço onde não há TV nem Playstation, mas vai haver jogos de tabuleiro, livros, uns sofás acolhedores que possam propiciar a relação parental com o progenitor com quem a criança não vive e que possam ter essas horas de convívio”.

A ideia nasceu de uma conversa informal que Susana Pita Soares teve com a juíza do Tribunal de Família e Menores de Santarém após se aperceber que em situações de separação litigiosa alguns pais não suportam a presença um do outro. “E há situações até em que o menor tem que ser vigiado e que a visita do pai ou da mãe tem que ser feita em espaço público. Não me parece muito razoável que um pai ou uma mãe tenham que passar uma tarde a fingir que fazem compras num centro comercial porque têm que estar a fazer a visita à vista de terceiros” diz Susana Pita Soares.

O projecto já vinha sendo desenhado há cerca de dois anos e foi inspirado num modelo sueco.