Tejo vai ter videovigilância por drones e uma unidade de intervenção rápida

Ministro do Ambiente anuncia em Abrantes novas medidas de combate à poluição no rio

Videovigilância por drones, uma unidade de intervenção rápida e sensores de monitorização em tempo real, entre outras, são as novas medidas de combate à poluição no rio Tejo, anunciou o ministro do Ambiente em Abrantes no dia 23 de Março.

“Estamos a preparar tudo para a Inspecção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território passar a ter uma unidade de intervenção rápida, em regime de prevenção, piquete e turno, de forma a garantir 24 horas x 7 dias, [permitindo] a rápida mobilização para situações que, pela sua dimensão, natureza ou complexidade, por razões de oportunidade e utilidade, justifiquem uma mobilização urgente”, começou por elencar João Matos Fernandes, em Abrantes, onde interveio no âmbito da conferência “Poluição da Água/Caso da Bacia do Tejo”.

“É também para melhorar a eficácia da fiscalização por parte das autoridades ambientais que adicionaremos a videovigilância por drones e amostradores portáteis aos meios habitualmente usados”, referiu, relativamente a novos meios que “permitirão em tempo real ter notícia de alterações à qualidade da água e identificar o ponto de origem do efluente, de modo a incutir maior rapidez na identificação e na cessação da situação de infracção”. Relativamente aos drones, observou, os mesmos permitem “visão nocturna” e vão entrar em funcionamento “no final de Junho”.

Relativamente à “actividade coerciva”, o ministro do Ambiente lembrou que em Fevereiro a tutela “mandou desmontar um muito estranho colector com 1,5 quilómetros que havia sido colocado numa indústria farmacêutica situada no Carregado”, tendo acrescentado que, “já este mês, foi determinada a suspensão da actividade de uma empresa que opera em Vila Velha de Ródão, que só poderá retomar a actividade quando se verificar que as medidas impostas para proteger a saúde pública estão asseguradas”, referindo-se à Centroliva. Questionado pela Lusa sobre a Celtejo, outra empresa com históricos poluidores e a operar também em Vila Velha de Rodão, Matos Fernandes disse que a nova ETAR da empresa de pasta de papel estará concluída e em funcionamento no próximo mês de Maio, ao invés do final do ano, como previsto.