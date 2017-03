Treinador de futebol e empresário de Alhandra morre em acidente

Rui Pedro Ferreira, 44 anos, foi atropelado por um automóvel em Lisboa

A vila de Alhandra está de luto com a morte do treinador de futebol Rui Pedro Ferreira, 44 anos, que foi atropelado com violência na Rua Marquês de Fronteira, em Lisboa, junto à superfície comercial El Corte Inglés, pelas 20h50 de domingo, 26 de Março. Rui Pedro era uma pessoa conhecida em Alhandra, terra de onde era natural e onde vivia, sendo também sócio-gerente de uma empresa do ramo da publicidade. Deixa mulher e dois filhos menores.

Rui Pedro chegou a passar pelo clube da terra, o Alhandra Sporting Club (ASC), que já expressou publicamente “as mais sentidas condolências” à família e garantiu que o seu nome não será esquecido, pelo que o técnico “fez e pelas vitórias que conquistou” ao serviço do clube. Diz ainda o ASC que o clube e a vila de Alhandra “ficaram mais pobres” com o seu desaparecimento. O técnico estava actualmente a treinar o Futebol Clube da Ota, no vizinho concelho de Alenquer.