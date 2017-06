Problema de expressão

Numa das últimas reuniões da Câmara de Vila Franca de Xira, o vereador da CDU, Rui Pereira, questionou o presidente do município sobre alguns problemas que, no seu entender, existem nos serviços municipais de recolha de lixo. Entre eles o elevado número de baixas médicas que, notou o autarca, provavelmente se deveria às queixas dos trabalhadores por causa das condições de trabalho. As palavras do autarca rapidamente foram entendidas por quase toda a gente como uma insinuação de que os trabalhadores recorriam a baixas fraudulentas. O caso gerou tamanha celeuma que na última reunião camarária, realizada na Granja, em Vialonga, Nuno Libório, também da CDU, sentiu necessidade de se vir justificar durante a aprovação da acta, garantindo que as palavras do seu camarada foram claras e que não vale a pena tentar dar a volta ao texto. A troca de palavras que se seguiu foi intensa, com acusações de mentiras e inverdades a voarem entre as diferentes bancadas. Se esta situação permitiu provar alguma coisa é que há dois tipos de língua portuguesa: a de uns e a dos outros...