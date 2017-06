Tunas mistas ouviram-se em Santarém na oitava edição do Tageano

Foi em modo de festa que começou na sexta-feira, 26 de Maio, a oitava edição do Tageano – Festival de Tunas Mistas da Cidade de Santarém, que tem hoje à noite mais um espectáculo, agendado para as 21h30 na Casa do Campino.

Estudantes da ArquitecTuna – Tuna da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, da TAEB – Tuna da Escola Superior de Enfermagem de Beja, da Phartuna – Faculdade de Farmácia de Coimbra, da Artuna – Escola Superior Artística do Porto e da TAGE – Tuna Académica de Gestão de Santarém animaram a noite de serenatas com músicas de Ala dos Namorados, Rui Veloso ou Madredeus. O ponto de encontro da primeira noite foi, pela primeira vez, o largo do restaurante “O Saloio”, no centro histórico de Santarém.

Esse foi o aperitivo para o festival propriamente dito que está agendado para a noite deste sábado, 27 de Maio, na Casa do Campino. Houve ainda tempo para um rally das tascas e para um arraial na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS). “Espera-se muita animação com muito álcool à mistura”, refere a organização.

O festival é organizado pela Tuna Académica de Gestão de Santarém e pretende dinamizar a cidade e promover a imagem da ESGTS e do Instituto Politécnico de Santarém.