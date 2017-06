A final four de hóquei em patins feminino realiza-se em Almeirim

O pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim vai receber a finar four (a quatro) de hóquei em patins feminino, em seniores. Os jogos vão decorrer nos dias 3 e 4 de Junho com as equipas CH Carvalhos, HC Massamá, AD Sanjoanense e SL Benfica. A final em Almeirim resulta de uma decisão da direcção da Federação de Patinagem de Portugal, na sequência de uma candidatura da Associação de Patinagem do Ribatejo.

No dia 3 jogam às 13h30 as equipas CH Carvalhos e Stuart HC Massamá. No mesmo dia às 20h00 jogam AD Sanjoanense e SL Benfica. No dia 4, às 17h00, o jogo vai opor os vencedores dos dois jogos do dia anterior.