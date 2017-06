Arqueiros da Euterpe Alhandrense com bons resultados no campeonato nacional

A Secção de Tiro com Arco da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) deslocou-se a Castelo Branco para participar na prova de Campo do Juventude Albicastrense. Prova integrada no calendário do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. De salientar o primeiro lugar de Pedro Simões, que também somou mais 50 pontos para o ranking. Em segundo lugar, nos respectivos escalões, classificaram-se Constança Soares e Bruno Gonçalves, tendo conseguido gerir toda a pressão que sentiram relativamente ao seu tiro e aproveitando a prova para adquirirem mais experiência, que será importante para o seu futuro. Catarina Quitério venceu o seu escalão, tendo ganho quer na fase do Open, quer na fase de Eliminatórias, somando assim mais 50 pontos.

A SEA participou com 6 aqueiros, 1 no escalão Cadete (Catarina Quitério), três no escalão de Juniores (Constança Soares, Pedro Simões e Bruno Gonçalves) e dois no escalão Seniores (Paulo Ribeiro e Paulo Almeida). Nesta prova registou-se a estreia em competição de arqueiros da SEA, que agora começam a sua actividade competitiva, nomeadamente Bruno Gonçalves e Paulo Almeida, tendo a sua prestação sido à altura.