Grupo Desportivo da Parreira com actividades este fim-de-semana

O Grupo Desportivo da Parreira organiza no fim-de-semana de 3 e 4 de Junho, um conjunto de actvidades para comemorar a inauguração do campo de futebol que está marcado para as 9h48 de domingo.

No sábado, 3 de Junho, pelas 15h03, haverá jogos tradicionais, seguidos de futebol feminino, pelas 17h06. Os comes e bebem começam pelas 19h54 e o baile, pelas 20h52.

No domingo, 4 de Junho, depois da inauguração das instalações, haverá um jogo de futebol aberto à população, pelas 10h02, seguindo-se um almoço, pelas12h36, e uma matiné, pelas 14h52.