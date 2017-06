Passeio de cicloturismo “Os Cansados” acompanhado pelo ar

Presença de helicóptero, que filmou o passeio, deu um toque de novidade e de interesse acrescido à iniciativa da associação de Marinhais. Para o ano vão convidar o Presidente da República.

Chegaram cedo a Marinhais. Trezentos ciclistas de 42 equipas de todo o país pedalaram cerca de 70 quilómetros este domingo, 28 de Maio, num percurso que passou por Salvaterra de Magos, Glória do Ribatejo e Muge. O passeio de cicloturismo “Os Cansados” de Marinhais começou com a habitual bênção do padre de Marinhais junto ao cemitério e, a meio, houve uma paragem para abastecer.

Depois do acompanhamento com filmagem por um drone em 2016, este ano foi por um helicóptero, fazendo deste passeio de cicloturismo amador o primeiro a ser objecto de cobertura e filmagem por este meio de transporte, tal como “a volta a Portugal e o rali automóvel Portugal”, refere João Filipe, presidente do Núcleo de Cicloturismo “Os Cansados” de Marinhais. O presidente garante que para o ano “querem mais”, ou seja, a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. “Se ele vier em vez de termos um porco, temos dois porcos no espeto”, adianta.

Avelino Gonçalves, do Núcleo de Cicloturismo da Quinta do Conde, admite que as expectativas foram superadas e a novidade do helicóptero foi “bastante interessante”. Já Carlos Salvaterra, do Valejas Atlético Clube, refere que este percurso foi realizado numa velocidade “muito baixa”. “Podia ter-se evitado algumas quedas”, conta.

Tanto Avelino Gonçalves como Carlos Salvaterra e Carlos Milheiriços, do Núcleo de Cicloturismo “Os Margaços”, do Seixal, são da mesma opinião. Muitas vezes, são os próprios ciclistas que desrespeitam a nova lei que entrou em vigor em Março, nomeadamente quando há faixas de rodagem de uma única via em cada sentido, “em vez de irem em fila indiana vão a pares”, afirma o ciclista do Valejas Atlético Clube. “Se os ciclistas respeitarem a lei não haverá perigo”, destaca o ciclista do Núcleo de Cicloturismo da Quinta do Conde.

Ao almoço não faltou o porco no espeto, tão apreciado entre os ciclistas, e procedeu-se à entrega do prémio de reconhecimento a José Rafael Costa, Zé do Barrete, pela promoção do cicloturismo há mais de 70 anos.

Todo o valor angariado com o passeio será oferecido para a campanha de ajuda a Marta Leal, uma criança de 6 anos que enfrenta um grave problema oncológico.