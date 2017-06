Vitória de Santarém vai ter sede no jardim-de-infância do Sacapeito

Presidente do município anunciou a cedência das instalações durante a apresentação do torneio Vitória Futsal Cup.

A Câmara Municipal de Santarém vai ceder as instalações do jardim-de-infância do Sacapeito ao Vitória Clube de Santarém para este instalar ali a sua sede. O estabelecimento educativo, adjacente às piscinas do Sacapeito, será desactivado no final do corrente ano lectivo. A novidade, que foi recebida com aplausos, foi deixada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), durante a sessão de apresentação do Vitória Futsal Cup Masters, torneio que vai decorrer em Santarém de 2 a 4 de Junho e que vai envolver mais de 500 jovens atletas de futsal em representação de 38 equipas representando clubes de todo o país.

O assunto terá ainda que ir a apreciação e votação do executivo camarário, como sublinhou o autarca, que deixou rasgados elogios ao clube, ainda jovem na idade mas já uma referência na modalidade a nível distrital e nacional – é o terceiro emblema com mais atletas de futsal inscritos (173) no país. “Temos muito orgulho no trabalho que vocês têm vindo a desenvolver”, disse Ricardo Gonçalves.

O clube partilha actualmente com o Rugby Clube de Santarém um espaço cedido pelo município, passando daqui a uns meses a ter instalações só para ele. “É o pouco que o município pode fazer por quem tanto trabalho faz. Estamos muito agradecidos pelo que o Vitória tem feito pelo desporto do nosso concelho”, afirmou o edil.

Santarém capital do futsal no fim-de-semana

Santarém vai ser a capital nacional do futsal no primeiro fim-de-semana de Junho, sendo esta a primeira edição com três dias. Os jogos começam já na noite de sexta-feira, 2 de Junho, e o torneio tem como padrinhos duas figuras sobejamente conhecidas: Gonçalo Alves, capitão da equipa de futsal do SL Benfica, e Neno, antigo guarda-redes de futebol do SL Benfica e V. Guimarães.

Na apresentação da prova marcaram presença outras figuras ligadas ao dirigismo desportivo, bem como autarcas escalabitanos, tendo sido denominador comum nas diversas intervenções os elogios ao trabalho que o Vitória de Santarém tem vindo a fazer no futsal, sendo apontado como uma “referência nacional do futsal de formação”. Este ano já soma 10 títulos de âmbito distrital conquistados em diversos escalões.

O Vitória Futsal Cup Masters distingue-se pelo facto de os clubes participantes serem os que, nos seus respectivos distritos, contam com maior número de atletas federados, pretendendo-se valorizar e homenagear os emblemas que mais dinamismo empregam na promoção e na divulgação do futsal, diz a organização.