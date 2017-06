Agrocluster apresenta produtos agroalimentares nacionais aos mercados externos

AGRIBUSINESS 2017 vai decorrer em Santarém de 26 a 28 de Junho

O Agrocluster Ribatejo vai realizar de 26 a 28 de Junho, o AGRIBUSINESS 2017, encontro internacional de negócios do sector agroalimentar que tem como objectivo proporcionar a realização de negócios entre os empresários portugueses e os estrangeiros participantes.

Esta é já a terceira edição do evento, que tem tido críticas bastante positivas quer dos empresários portugueses, quer dos empresários estrangeiros participantes, devido à eficácia dos contactos estabelecidos no mesmo e à concretização efectiva de negócios que daí tem decorrido.

Este ano, o encontro vai realizar-se em Santarém e contará com a presença de cerca de 20 empresários internacionais, que se deslocarão à região para conhecer a oferta agroalimentar portuguesa. Alemanha, Brasil, Colômbia, Espanha, França, Jordânia, Peru e Panamá são, neste momento, os países já inscritos no Encontro Internacional de Negócios.

Em breve, o Agrocluster vai disponibilizar no seu portal (www.agrocluster.com) o formulário de inscrição para as empresas interessadas participarem no evento. As empresas participantes terão acesso ao agendamento de reuniões com os empresários/importadores estrangeiros, inclusão de informação da sua empresa no catálogo do evento (a distribuir a todos os participantes estrangeiros) e a receber até duas empresas estrangeiras nas suas instalações.

As empresas interessadas em obter mais informações sobre o AGRIBUSINESS devem contactar o Agrocluster Ribatejo através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.

O encontro é realizado no âmbito do projecto Agriexport, cujo objectivo é reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização, promovido pelo Agrocluster em parceria com o Inovcluster, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.