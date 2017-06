Alunos de escolas da região em destaque no Jovem Talento da Gastronomia

O ex-aluno da EHF (Escola de Hotelaria de Fátima), Luís Moleiro, actualmente a trabalhar na Cafetaria Mensagem do Hotel Altis Belém, em Lisboa, venceu a 3.ª e última etapa regional do concurso Jovem Talento da Gastronomia, na categoria Tradição com arroz Bom Sucesso, que decorreu a 23 de Maio, nas instalações da EHF.

Em prova estiveram mais alunos da EHF, Tomás Ferreira, do 2.º ano de Restaurante/Bar, na categoria de Barmen INTER, Filipa Santos, do 3.º ano de Cozinha/Pastelaria, na categoria Cozinha Makro, e Samuel dos Santos, do 3.º ano de Cozinha/Pastelaria, na categoria Pastelaria Sical.

Além do ex-aluno da EHF, nesta etapa regional os restantes vencedores foram Ana Trindade, João Lino e Lara Figueiredo da Escola Profissional Vale do Tejo e José Martins e Rafael Portásio, da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

Esta é a 6.ª edição do concurso Jovem Talento da Gastronomia. Esta iniciativa da Inter-Magazine - Edições do Gosto é composta por três etapas regionais e culmina na final nacional que reúne os concorrentes com melhores pontuações e onde o talento é revelado em cada uma das áreas a concurso.

Trata-se de um concurso composto por seis provas distintas: quatro da área da Cozinha/Pastelaria (Cozinha Makro, Cozinha com Legumes Bonduelle, Tradição e Inovação com Arroz Bom Sucesso e Pastelaria Sical), e duas da área de Restaurante/Bar (Barmen Inter e Petiscos com Super Bock Selecção 1927).