Festival do Marisco da Terra em Alcanhões

O 1º Festival do Marisco da Terra acontece nos dias 2 e 3 de Junho na freguesia de Alcanhões, concelho de Santarém. Os caracóis e as caracoletas vão ser o prato principal mas não vão também faltar as bifanas, os cachorros, o chouriço assado entre outros petiscos. No primeiro dia de festival a animação está garantida com as actuações do “Corla Gospel”, às 18h00, seguindo-se um momento de dança com os “New Star Dance”. No segundo dia destaque para o concurso gastronómico “Melhor Prato de Caracoleta” a ser apreciado pelo júri presidido pelo chef Rodrigo Castelo, juntamente com o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves. As festividades encerram com o concerto sunset com a banda “The Link”.