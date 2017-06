Inauguração do Concessionário Skoda em Santarém – Santagus

Foi inaugurado no dia 22 de Maio o novo concessionário Skoda em Santarém, a Santagus, na zona industrial. A Santagus já era reparador autorizado Skoda no distrito de Santarém e com o objectivo de incrementar sinergias inaugurou este novo espaço de vendas da marca, onde foi apresentado em ante estreia exclusiva, o mais recente modelo da Skoda, o Kodiaq.

Contando com a presença de representantes da fábrica Skoda, da SIVA , o importador em Portugal da marca e do Grupo Entreposto entre outros convidados, esta inauguração marca o início de um novo percurso na actividade de retalho do Grupo no distrito de Santarém.